Trenden vänder – nu ökar vindkraftsinvesteringarna

Efter en tung motvind under 2016, ökar nu investeringarna i vindkraft under andra kvartalet av 2017. Det visar statistik från Svensk Vindenergi.

– Efter en lång tids osäkerhet om framtiden för elcertifikatsystemet finns det nu en tydlighet som gör att investeringarna i vindkraft kan ta ny fart, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under andra kvartalet av 2017 beställdes vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 232 megawatt, vilket är den näst högsta nivån under de senaste tre åren. Det kan jämföras med beställningar på endast 2 megawatt under första kvartalet.

Förklaringen kan ligga hos riksdagens beslut om en förlängning av elcertifikatsystemet och ett nytt mål om ytterligare 18 terawattimmar ny förnybar el till år 2030.

– När vindkraftsinvesteringarna nu tar fart igen måste vi påskynda och förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna. En mycket viktig åtgärd är att fullfölja Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att slopa det så kallade kommunala vetot mot vindkraft, menar Charlotte Unger Larson.

Läs mer om Svensk Vindenergis statistik här.