Svenska storföretag bör ta mer ansvar för leverantörskedjor

Detta kan företag göra för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan:

· Bidra till ökad kunskap om konsekvenserna av tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan genom att erbjuda tillfällen för forskning och informationsinsamling.

· Uppdatera sin leverantörskod för standarder inom vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan.

· Skriva under och genomföra WBCSD Pledge for safe WASH at the Workplace, som innebär att företag åtar sig att anställda ska ha tillgång till rent vatten och sanitet på arbetsplatsen.