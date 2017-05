Sänkta gränsvärden för bly i leksaker

I EU:s leksaksdirektiv finns tre gränsvärden för bly. Gränsvärdet i torrt leksaksmaterial sänks från dagens 13,5 milligram per kilo till 2 milligram per kilo. I vätskor sänks gränsvärdet från 3,4 till 0,5 milligram per kilo och i avskavt leksaksmaterial från 160 till 23 milligram per kilo.

Syftet med de skärpta reglerna är att skydda barn mot att exponeras för bly. Bly kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. De nya gränsvärdena kommer att gälla i hela EU från den 28 oktober 2018.