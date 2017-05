Så tar företagen sig an påsutmaningen

Från juni gäller en ny EU-förordning som reglerar användandet av plastkassar. Förbrukningen av tunna plastkassar i handeln måste minska då nedskräpningen som påsarna har växt till ett globalt miljöproblem. Plast från bärkassar bryts exempelvis ned i små mikropartiklar som lätt binder gifter.

Nu försöker handeln lösa plastkasseproblemet på olika sätt. Nyligen skrev M&U om Hemköp som valt att införa ett pantsystem på plastpåsar.

Indiska meddelar att de inom kort lanserar tyglånekassen Borrow Bag, där kunderna, precis som det låter, kan låna en kasse från affären. Syftet är att bryta omedvetna konsumtionsmönster och etablera en ”re-use kultur”.

Samlar branschen

De 1 juni lanserar klädbutikerna H&M, Kappahl och Lindex ett gemensamt initiativ, One Big Habit. Det innebär att de kommer att ta betalt för alla påsar i butik, samtidigt som de kommunicerar kring påsars negativa miljöpåverkan. De ska även erbjuda återvinningsbara påsar som är gjorda av hållbara material. Pengarna som kommer in från påsförsäljningen ska gå till projekt som driver en hållbar utveckling, ur ett miljörelaterat eller ett socialt perspektiv. Företagen bjuder också in fler handlare att ansluta sig till initiativet.

