Så fick Scandic 18 000 medarbetare med på hållbarhetståget

Scandic har genom ett sustainability hackathon uppmuntrat sina 18 000 medarbetare att komma med hållbara idéer att implementera i kedjan. Under vintern har 400 förslag kommit in och nu går hotelljätten vidare med två vinnande idéer inom miljö och social hållbarhet.

Under vintern har Scandic hållit 200 workshops runt om på hotellen, och slutresultatet av workshoparna är dessa idéer:

Vinnande idé miljö – Turn off the Tap – Scandic kan spara 200 miljoner liter vatten per år* ifall gästerna stänger av kranen när de borstar tänderna. Det är 1,2 miljoner badkar fyllda med vatten. Scandic kommer uppmuntra sina gäster till att bli mer medvetna kring sin vattenförbrukning när de bor och det finns en god chans att de tar med detta positiva beteende hem.

Vinnande idé social hållbarhet – Holiday for All – Att ge alla människor möjlighet till upplevelser. Detta innebär att Scandic öppnar upp sina hotell för familjer som inte har möjlighet att semestra med sina barn på grund av ekonomisk utsatthet. Scandic kommer identifiera potentiella samarbetspartners i varje land och genomföra en pilot på utvalda hotell under året.

Hur kom ni på idén att göra denna tävling?

–1994 involverade vi på Scandic våra medarbetare och kom då upp med idén ”häng upp handduken”, som senare blev standard för hotell över hela världen. Våra medarbetare gör förbättringar varje dag men nu ville vi samla alla och göra något roligt, en tävling, samtidigt som vi fick upp många idéer som vi hoppas kunna jobba med bredare. Våra medarbetare är de som arbetar i den dagliga driften och har den riktiga kunskapen om vad som fungerar och vad vi skulle kunna förbättra eller utveckla. Vi har väldigt många medarbetare som är engagerade just i hållbarhetsfrågan och det vill vi givetvis ta tillvara på, säger Vanessa Butani, hållbarhetschef på Scandic Hotels till Miljö & Utveckling.

Kan du berätta om några fler bidrag som inte vann tävlingen?

– Vi fick många idéer om pappersanvändning, återvinning och hur vi kan bli mer synliga i samhället i det stora hela, berättar Vanessa Butani.

Hur valde ni ut vinnarna?

– Varje hotell fick skicka in minst en utvald idé inom respektive kategori, det vill säga inom social miljö och miljö. Det var en gedigen process där alla medarbetare fick möjlighet att rösta på sin favoritidé på vårt intranät, sedan gick dessa idéer vidare till en jury som bestod av Scandics ledning tillsammans med representanter från Rädda Barnen, Svanen, RealStars och Löfbergs. Rösterna från intranätet vägdes in och juryn tog det slutgiltiga beslutet, säger Vanessa Butani.

Tror du att detta skulle vara en bra idé för fler företag att göra?

– Ja absolut! Detta är verkligen ett innovativt och engagerande sätt att involvera sina medarbetare på och det går att göra inom alla områden. Och det är roligt! Vi vet att ju mer medarbetare får vara engagerade i affärsverksamheten och ju mer transparanta vi är, desto kreativare och effektivare arbetsmiljö får vi. Och med risk för att vara upprepande, det är ju hos våra medarbetare de riktiga insikterna finns. Vi kommer definitivt att göra det igen och kanske även inom andra områden, avslutar Vanessa Butani.