Rapport om fem grader varmare klimat

Att hålla temperaturen under två grader kan bli svårt, enligt Johan Rockström och andra forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Skogsbränder med mera kan göra att temperaturökningen skenar. Effekten kallas Hothouse Earth.

Även om människor slutar att släppa ut växthusgaser, kan uppvärmningen i sig utlösa processer som ger ytterligare uppvärmning, visar forskarna i en ny studie. Förutom bränder kan smältande permafrost, metanutsläpp från havsbotten med mera göra att klimatet utan vidare påverkan slår över till det nya tillståndet. Det tillstånd vi befinner oss i nu, har varit stabilt under en längre tid.

– Frågan är om det finns ett stabilt tillstånd vid till exempel 2,5 graders höjning av temperaturen. Vi säger att det kanske inte fungerar på det sättet, säger Owen Gaffney vid Stockholm Resilience Centre.

Han deltog inte själv i studien, men hjälper till med att svara på frågor från media. Sedan studien presenterades under titeln Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, i Proceedings of National Academy of Sciences, har flera stora mediaföretag hört av sig från hela jorden.

Havsytan 60 meter högre

Det stabila tillstånd som står på tur enligt forskarna är det som rådde under miocen, en period som sträcker sig från miljarder år bakåt till fram till för 23 miljoner år sedan. Då var havsnivån 23 meter högre. Men om temperaturförhöjningen leder till att Grönland och Antarktis smälter, kan havsnivån bli hela 60 meter högre.

Ifall omvandlingen sätter igång de kommande decennierna, kan det sedan ta hundratals år innan det nya stabila tillståndet infinner sig. Havsnivån kan behöva längre tid än så för att stabiliseras.

Svenska målet räcker

Nås tvågradersmålet är sannolikheten 66 procent att Hothouse Earth undviks. Det svenska målet på nollutsläpp år 2045 kan alltså räcka om det genomförs globalt. För att klara det förordar forskarna elektrifiering och att fortsätta satsa på förnybar el.

– Det är ganska enkelt att ta hand om 73 procent av utsläppen, konstaterar Owen Gaffney.

Men resten är svårare, som flyg, tung industri, jordbruk med mera.

– Utsläppen måste halveras varje decennium, i runda tal, säger Owen Gaffney.