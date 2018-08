Pris till cirkulär textil

Under modeveckan i Stockholm fick Rekotex pris för sitt arbete med att göra klädbranschen mer cirkulär.

”En spännande start-up med fokus på resurseffektivisering genom att tillgängliggöra redan befintligt material. Win-win-win för tillverkare, designers och planeten.” Det är motiveringen till att Rekotex fick utmärkelsen Encouragement for Action under modeveckan i Stockholm, i kategorin Closing the Loop.

Priset delas ut av Stockholm Fashion District till företag och varumärken som använder butiksgolvet och digitala plattformar för att påverka konsumenter i riktning mot hållbarhet.

Rekotex är ett företag som skapar länkar mellan andra företag. De som fått stora tyglager över efter produktion får hjälp med att sälja dem till andra. Därmed minimerar Rekotex mängden avfall och underlättar för dem som vill arbeta cirkulärt.

Jobba tillsammans

Priset är bland annat utställningsyta under modeveckan i Stockholm eller en annan mässa inriktad på tyger och tillgång till lokaler för att hålla seminarier och utbildningar. Alla nominerade visades dessutom upp under årets modevecka, indelade i kategorier baserade på FN:s hållbarhetsmål.

– Väldigt värdefulla priser för ett startupföretag men något annat som gör det här ovärderligt är ju all den marknadsföring Rekotex får. Hela affärsidén bygger ju på många samarbetspartners för att tillsammans skapa cirkulära flöden, säger företagets grundare Marie Jonsson.

Leasade kläder

Bland de andra vinnarna fanns Filippa K, i kategorin Fashion Retail Talks Sustainability. Företaget leasar numera ut kläder och samlar in gamla plagg, bland annat. I kategorin Fashion Tech vann företaget We Are Spin Dye som arbetar med att minska mängden kemikalier och vatten vid textilproduktion. Swedish Stockings vann i kategorin Valuebearing Sustainability.