Parul Sharma vill skapa världens starkaste folkrörelse

Född 1975

2000 Master of law, London

2000-2001 Svenska ambassaden, Indien

2002-2005 EU-kommissionen, Sydasien

2005-2006 Human Rights Law Network, Sydasien

2006 – 2007 Amnesty Business Group, Sverige

2007 Bok: The rights ot life: the pluralism of human existence.

2007-2011 Sandvik AB

2012 Stora Enso

2015-2016 Chef för CSR hos advokatbyrån Vinge

2016-2018 Chef för regeringens Agenda 2030-delegation.

2017 Näringslivets mäktigaste kvinna, kategori samhällsförändrare, enligt Veckans Affärer

2018 Biståndsdebattens mäktigaste, enligt Omvärlden

2018-2019 Ordförande för Etiska rådet, samhällsbyggnadssektorn

2019 Boken Produktionskedjan. Ditt ansvar för människan och miljön

2019 Chef för Greenpeace Sverige

