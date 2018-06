Ny ranking: Europa får underkänt i klimatarbete

Enligt en ny ranking av Climate Action Network (CAN) Europe, gör inget EU-land tillräckligt stora framsteg i att minska koldioxidutsläppen för att uppnå Parisavtalet. Dock kommer Sverige på plats två i rankingen – med högst poäng.

Rapporten ‘Off target: Ranking of EU countries’ ambition and progress in fighting climate change’, visar att de flesta europeiska länder gör för lite för att vi ska uppnå Parisavtalet i tid.

För få länder förespråkar ambitiösa klimat- och energimål inom politiken och många satsar inte på tillräckligt för att minska koldioxidutsläppen.

Sverige i topp

Då inget enskilt EU-land utfört tillräckliga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, gapar rankingens topposition tom.

Däremot landar Sverige på plats två, följt av Portugal, Frankrike, Nederländerna och Luxemburg. Detta på grund av att länderna förespråkar ambitiösa klimatmål på EU-nivå.

Polen i botten

Bortsett från topp-fem länderna visar majoriteten av EU-länderna mindre än hälften av de möjliga poängen i rankingen. Estland, Irland och Polen rankar lägst på listan, på grund av deras starka motstånd mot klimatåtgärder både nationellt och på EU-nivå.

– Sverige, Portugal, Frankrike, Nederländerna och Luxemburg rankar högt på listan för att de förstår vikten av att säkerställa att EU:s klimatpolitik ligger i linje med Parisavtalet. Bristen på engagemang kring arbetet med klimatet bland andra medlemsländer är en besvikelse, säger Wendel Trio, chef för CAN Europe.

Läs hela rapporten här.