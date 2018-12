Nudie Jeans: ”Vi ser ett fortsatt fokus på det återvunna plagget”

Vilka är 2018 års viktigaste hållbarhetshändelser inom ditt område?

– Att fler företag börjar prata om gemensamma utmaningar i leverantörskedjan och transparensen ökar. Viktiga innovationer av återvinningstekniker har presenterats och fler företag erbjuder tjänster för att förlänga livstiden på plaggen, genom lagning, uthyrning, försäljning av second hand med mera, vilket är positivt och nödvändigt för branschen, menar Sandya Lang, ansvarig för sociala frågor på Nudie Jeans.

– För oss har våra satsningar på att kommunicera vårt hållbarhetsarbete bättre varit i fokus genom kampanjen Get the balance right, vi pratar om det vi gör- organic cotton, repairs, reuse och levnadslöner.

Vilka hållbarhetstrender ser du inför 2019 inom ditt område?

– Inför 2019 så ser vi fortsatt fokus på det återvunna plagget, (kul att det också är årets julklapp), samt ökat arbete med de globala målen och tydligare steg mot cirkularitet i praktiken.

Vad hoppas du på inför 2019?

– Jag hoppas på ökat fokus på återvinningstekniker som gör att det går att skala upp och användas av modeindustrin i större skala. Vi hoppas även på en mer differentierad diskussion om hållbara material i branschen, exempelvis att det blir tydligare för kunderna att förstå vad de olika märkningarna står för. Och slutligen en förhoppning att fler företag börjar ta konkreta steg för en levnadslön i sin leverantörskedja, avslutar Sandya Lang.

Miljö & Utvecklings julkalender:

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Lucka 2: Klimatkämpe berättar om trenderna 2019

Lucka 3: Valet till EU-parlamentet viktigast 2019

Lucka 4: Fysikprofessorn hoppas på billigare förnybar el 2019

Lucka 5: ”2018 blev växtbaserade livsmedel plötsligt mainstream”

Lucka 6: Mattias Goldmann: 2019 blir delningsekonomis år

Lucka 7: Naturskyddsföreningen: ”Biologisk mångfald får utrymme i samhällsdebatten”

Lucka 8: Akea: ”Lagkravet på hållbarhetsrapportering har gjort sitt”

Lucka 9: Svante Axelsson: Större fokus på CCS-teknik väntar