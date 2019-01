Nordeas Peter Sandahl vill ha engagerade kunder

Nordeas kontor i centrala Stockholm och Peter Sandahls bärbara dator står i skarp kontrast till varandra. Medan kontoret är luftigt, glänsande och helt strippat på alla personliga detaljer är datorn lite sliten och försedd med så många klistermärken som man anständigtvis kan klämma in på en laptop. Han pekar genast på det största, en blågrön logga med bokstäverna POW – Protect Our Winters. Ett klimatnätverk med ursprung i skidkretsar, där han är aktiv. Ett annat klistermärke bär texten Climb for Climate – hans personliga utmaning som han genomförde 2018.

Tio år inom finanssektorn

Det är lätt att se att Nordea Liv och Pensions hållbarhetschef sedan någon vecka tillbaka skiljer sig från mängden.

– Jag är inte en hållbarhetschef med lång erfarenhet av hållbarhetsarbete på professionell nivå, däremot är hållbarhet och klimatfrågan en livspassion för mig, säger Peter Sandahl.

Han har tio år inom finanssektorn i ryggen och har jobbat inom alla led, från kontorschef till kapitalförvaltning. Hållbara produkter för sparande har varit en stor del av hans arbete.

– Branschen är på väg mot ett skifte, och Sverige ligger i framkant, säger han.

Bergen en viktig del i livet

Bergen och fjällen har alltid varit en viktig del av hans liv, och där är resultaten av klimatförändringarna påtagliga.

– Jag har från första bänk sett vad som händer. Permafrosten försvinner, bergen blir otillgängliga och det skadar bland annat turismindustrin. Glaciärerna smälter och det påverkar tillgången till färskvatten. Jag ser hur vi förstör ekosystemen, säger han.

Insikten ledde till projektet Climb for Climate, där Peter Sandahl och en klättrarvän gav sig i kast med 82 toppar över 4 000 meter i Alperna. Topparna skulle bestigas under hundra dagar, en utmaning som i vanliga fall räcker en livstid. Dessutom valde de konsekvent miljövänliga transportmedel vilket försvårade logistiken. Till någon destination fick de cykla.

– Jag ville visa hur dels underbar miljön är, men också klimatförändringarna och hur fort det går, säger Peter Sandahl.

Finansbranschen central för ett hållbart samhälle

Hösten ägnades åt föreläsningar, och sedan kom det överraskande erbjudandet om jobbet som hållbarhetschef. Valet var enkelt.

– I takt med att jag lärt mig hur finansbranschen fungerar har jag förstått vilken central roll den spelar i hållbarhetsarbetet. Vill man göra skillnad tror jag på att jobba för stora bolag. Finansbranschens roll är större och ligger närmare hållbarhetsarbetet än vad många kanske tror.

Men det räcker inte att se över sin portfölj.

– Vi som kapitalägare måste verka inom, men även utanför vår egen industri, på andra arenor. Vi måste tala om hur vi skapar förändring, säger han.

Önskar sig engagerade kunder

Han ser ingen konflikt mellan avkastningskrav och hållbarhetskrav.

– Vi måste agera i kundens intresse, och att agera seriöst i hållbarhetsfrågor är att agera i kundens intresse. Jag ser ingen konflikt i det.

Han ser många utmaningar, bland annat att det behövs standardisering och bättre verktyg. Ett annat frågetecken är konjunkturen. Men helst av allt vill han få engagerade kunder. Kunder som frågar hur pensionspengarna placeras.

– Kunderna ska ställa krav på oss, och vi måste skapa transparens och erbjuda bra val. De ska engagera sig med oss, säger han, och fortsätter:

– Klimatångest kan vara kontraproduktivt. Man lägger så mycket på sina axlar. Men som ensam individ har man inte så mycket makt. Som kollektiv, däremot, har man all makt!

Klarade inte klätterutmaningen

Hur gick det då med de 82 topparna? Peter Sandahl nådde 72, och blev oerhört besviken.

– Vi var för långsamma, säger han utan omsvep.

Dessutom hann klimatförändringarna i kapp Peter Sandahl och hans kollega. Mot slutet av sommaren nådde den extrema värmeböljan även Alperna. Värmen gjorde en del av bergen livsfarliga att bestiga när permafrosten smälte. Den klimatförändring han ville sätta strålkastarljuset på visade sin styrka.

Nu sitter han alltså på ett kontor i Stockholm istället för på en bergstopp i Alperna. Men utmaningen är inte nödvändigtvis mindre för det, bara en annan.

– Möjligheten att få verka i den här industrin och spela en central roll i omställningen triggar mig. Jag vill driva utvecklingen framåt så snabbt som möjligt, säger Peter Sandahl.

