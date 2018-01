New York miljarddivesterar från fossilindustrin

New York vill bli den första stora staden i USA att divistera pensionspengar från fossilindustrin, rapporterar The Guardian.

– New York står upp för framtida generationer genom att bli den första stora staden i USA som divesterar våra pensionspengar från fossilindustrin. I takt med att klimatförändringarna fortsätter att förvärras, är det upp till fossilbolagen, som försatt oss i den här situationen, att bära kostnaden för att göra New York säkrare och mer motståndskraftig, säger Bill de Blasio, New Yorks borgmästare, rapporterar The Guardian.

Staden kommer stämma bolagen Exxon Mobil, Chevron, BP, ConocoPhillips och Shell, för att ha orsakat klimatförändringar.

New York menar att dessa bolag bidragit till att erosion och översvämningar skett i staden, vilket redan har kostat New York flera miljarder dollar.