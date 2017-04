Miljö & Utveckling och Goodpoint startar utbildningsverksamhet

Hållbarhetsområdet utvecklas snabbt. I vintras fick Sverige en ny lagstiftning som innebär att 1 600 verksamheter måste göra en årlig hållbarhetsredovisning. Allt fler ämnen begränsas inom ramen för EUs kemikalielagstiftning Reach och i juni i år ska alla säkerhetsdatablad vara uppdaterade.

– Vi vill hjälpa våra läsare att bli framgångsrika i sin yrkesroll. En utbildningsverksamhet kompletterar vårt utbud av snabba nyheter på webb, fördjupande läsning i magasinet och personliga möten och omvärldsbevakning via vår konferensverksamhet, säger Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

Bästa utbildarna

Utbildningarna kommer att hållas av konsultbolaget Goodpoint som har några av Sveriges främsta experter inom hållbarhet. Goodpoint har spetskompetens inom bland annat kemi, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, upphandling och ekonomi. Det kombineras med erfarenhet från organisationsutveckling, ledningsarbete, strategi och kommunikation.

– Via Miljö & Utveckling Utbildning vill vi dela med oss av vår långa erfarenhet och kunskap. Dessutom är hållbar utveckling en växande marknad där vi just nu ser en större efterfrågan av öppna utbildningar, säger Magnus Boman, vd för Goodpoint.

Stort utbud

Under våren finns det möjlighet att utbilda sig inom bland annat hållbarhetsredovisning och kemikaliekontroll. Under hösten kommer utbudet att breddas. Via Miljö & Utveckling utbildning kan du också skräddarsy utbildningar specifikt för din verksamhet.

– Våra läsare är väldigt intresserade av hur de kan driva och ta sig an olika hållbarhetsutmaningar på ett effektivt sätt. Vår målsättning är att de ska hitta den kompetensutveckling de har behov av, säger Catrin Offerman.

– Genom att vi hjälper våra kunder så bidrar vi till att skapa starka hållbara företag och därmed bidrar vi till att världen blir lite bättre. Vårt mantra är frisk miljö, friska människor och friska organisationer, säger Magnus Boman.

Här hittar du våren och höstens utbildningar: