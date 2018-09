Lönsamt köra Teslataxi

Det händer att taxikunder går förbi andra bilar för att gå iväg till en Teslataxi längre bort. Det rapporterar KTH-forskarna Jens Hagman

och Joram Langbroek i en undersökning av lönsamheten hos taxibilar i Stockholm med omnejd. Dessutom beställer hotell som Clarion och företag som Vattenfall elbilar automatiskt.

– Lönsamheten för elbilarna är högre, trots att de kan vara dubbelt så dyra i inköp, 800 000 kronor för en Tesla mot 400 000 kronor för en Mercedes, säger Jens Hagman.

Billig i drift

Främsta orsaken till att elbilarna är mer lönsamma är dock inte stor efterfrågan utan att de är billigare i drift.

– De kostar mellan två och tre kronor per mil att köra, istället för tio kronor som för dieselbilar, säger Jens Hagman.

Taxilbilar körs mycket, därför ger driftkostnaden så stor påverkan på totalkostnaden. Dessutom är kostnaden för underhåll och reparation lägre för elbilarna, eftersom det finns färre delar som behöver bytas ut.

– Men de måste laddas och det är inte helt problemfritt, jämfört med vanliga bilar som går att köra i två dagar på en tankning, säger Jens Hagman.

Trivsamt i Tesla

Sammantaget är efterfrågan på elbilar som taxi betydligt större än utbudet. Jens Hagman och hans medforskare har räknat ut att enbart fem procent av dem som efterfrågar en eltaxi faktiskt får en sådan.

En anledning till den höga efterfrågan är Nollzon, ett samarbete mellan företag i Stockholm för att öka efterfrågan på eltaxi. De får också förtur i kön till taxikunder på Arlanda flygplats.

Enligt Conditions for electric vehicle taxi: A case study in the Greater Stockholm region finns ger körandet av en Teslataxi socialt mervärde: ”Mer social kontakt med kunder nämns ofta som en positiv effekt. De flesta är entusiastiska över att åka i en Tesla och blir mer pratsamma. I snitt ger de också mer dricks”, konstaterar rapporten.