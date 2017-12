Ljusföroreningar hotar djurarter

Satellitobservationer som gjorts under oktober månad i fem års tid visar nu att jordens artificiellt upplysta områden ökat med minst 2 procent per år. Dock mäter forskarnas sensorer inte LED-lampors strålar, vilket gör att ljusföroreningarna beräknas vara mycket större än 2 procent per år.

Effekterna av upplysta nätter är stora – fåglars migration och fortplantning påverkas genom att deras orientering försämras. Människors nattsömn rubbas och fladdermöss får svårare att hitta föda då de jagar i mörker. Det gäller även insekter, fiskar och groddjur.

Även växter påverkas enligt rapporten. Mer ljus gör att de luras till längre växtperioder och då klarar vinterns kyla sämre.

Ljuset ökar över hela världen

I bland annat Asien, Sydamerika och Afrika har det artificiella ljuset ökat. Detta beror på att städerna växer, fler installerar utomhusbelysning och jordbruken breder ut sig. Enligt rapporten rekommenderas människor köpa gul belysning framför vit – då det gula ljuset inte är lika starkt.

Läs rapporten här.