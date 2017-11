Känd miljöekonom blir ny ordförande för WWF International

Pavan Sukhdev efterträder nu Yolanda Kakaobadse som lämnar ordförandeskapet i slutet av året efter åtta år på posten.

Den nya styrelseordföranden Pavan Sukhdev, har lång erfarenhet av den internationella bank- och finanssektorn, med ledande positioner inom bland annat Deutsche Bank. Han är hjärnan bakom TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) som satt agendan för dagens syn på värdering av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Lett FN:s miljöarbete med grön ekonomi

Sukhdev har också lett FN:s miljöorgans arbete med gröna räkenskaper och ekosystemtjänster mellan år 2008 och 2011.

– Genom sin ödmjukhet och stora engagemang har Pavan framgångsrikt drivit frågor om hur vi värderar våra ekosystem och lyft upp dem på den internationella dagordningen. Det ömsesidiga beroendet och samspelet mellan ekonomin och de naturliga ekosystemen är avgörande i en tid då biologisk mångfald och naturresurser är under stort tryck, säger WWFs internationella generalsekreterare Marco Lambertini.

Under 2013 belönades Pavan Sukdhev med Göteborgspriset för hållbar utveckling på temat ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar”. 2016 mottog han Blue Planet Prize, för sitt pionjärarbete inom grön ekonomi och gröna räkenskaper.