ISO tar fram ny standard – på svenskt initiativ

– Olika grupperingar sätter på olika sätt pengar på miljön. Vi behöver en standard, ett gemensamt språk, för att förstå vad de innebär och för att öka transparensen. Huvudsyftet är att förstå vilken påverkan vi har på miljön och hur man ska hantera den, säger Sara Palander, föreståndare för forskningscentret ”Swedish Life Cycle Center” vid Chalmers till Swedish Standards Institute, SIS.

Idén till den nya standarden kommer från olika företag som samarbetar i centret. Tillsammans med centrets forskare har företag som Vattenfall, AB Volvo, Essity och Akzo Nobel satt ihop ett förslag till Internationella standardiseringsorganisationen.

ISO tyckte att förslaget var bra och standardiseringsarbetet kommer nu ledas från Sverige. Det rapporterar SIS.

Olika användningsområden

Den nya standarden riktar sig till organisationer som vill ha ett verktyg för att sätta ett penningvärde på sin miljöpåverkan. Exempelvis kan standarden ge underlag för miljöredovisning och användas av företag inför inköp eller investeringar.

– Det kan även vara intressant för investerare, eller för myndigheter som kan ha den som stöd när det handlar om att utforma styrmedel som miljöskatter. Den kan också utgöra underlag för prissättning av andra miljöavgifter, som vägavgifter, säger Bengt Steen, som är professor emeritus vid Chalmers och ordförande i arbetsgruppen för den nya standarden till SIS.

Standarden klar 2018

Den nya standarden 14008 planeras att publiceras i slutet av 2018. Titeln är ”Monetary Valuation of Environmental Impact and Related Aspects, Principles, Requirements and Guidelines”.

Läs mer här.