Ingmar Rentzhog är Årets Miljöinfluencer 2018

Möt Ingmar Rentzhog, vd på nätverket We Don’t Have Time och ordförande för Global Utmaning. Han har av Miljö & Utvecklings läsare blivit framröstad till det nya priset Årets Miljöinfluencer.

Hur känns det att få priset Årets Miljöinfluencer?

– Det känns jätteroligt. Det är alltid kul att få uppmuntran för det man gör.

Du kommer tidigare från finansbranschen – hur kommer det sig att du startade nätverket We don´t Have Time?

– Det hela började med att Donald Trump vann presidentvalet 2016. Då fick jag en tydlig insikt i att klimatet och vår framtid inte kommer fixas av någon världsledare. Det så extremt tydligt att utvecklingen inte bara går långsamt utan också åt helt fel håll.

– Min analys av vad som saknas är en global gräsrotsrörelse som tar tag i frågan underifrån. Vi har väldigt lite tid på oss att bygga en sådan rörelse – enda sättet att göra det är digitalt. Tittar man på de som lyckats förändra världen på väldigt kort tid så är det de stora internetbolagen, sociala nätverk som bland annat Facebook och Twitter. De fanns inte för 15 år sedan. I dag är en tredjedel av världens befolkning användare på någon av dessa plattformar.

– Undersökningar visar att det är cirka 56 procent av jordens befolkning som är bekymrade över klimatet. Tar man bort länder där medborgare inte får organisera sig fritt så finns det 1,5 miljarder sociala medieanvändare som är fria. 56 procent av dem innebär att vi teoretiskt sätt skulle kunna mobilisera 800 miljoner användare. Och vi behöver egentligen bara mobilisera en tiondedel av dem för att ha en tillräckligt stor massa för att förändra världen på riktigt.

Hur många användare har ni i dag och vad är ert mål?

– Vårt mål är att bli minst 100 miljoner användare. Det är en åttondel av samtliga som har klimatoro på sociala medier. Bara föregående månaden lyckades vi nå ut till 18 miljoner sociala medier-konton enligt en media mätning som Meltwater news gjort åt oss. På Facebook ligger vi just nu sjua räknat till antalet följare bland världens alla klimatorganisationer. Vi växer med 10 000 nya globala följare per dag på Facebook.

– Vårt mål är att bygga opinion kring frågan att vi inte har tid att vänta. Det är ett akut problem – vi kan inte bara snacka utan vi måste agera.

– När vi startade We Don’t Have Time arrangerade vi även världens första flygfria klimatkonferens. Det gjorde vi på Earth Day 2018. Det är en paradoxal grej – när det kommer till klimatforskare och politiker – det finns inga personer som flyger runt så mycket i världen, besöker konferenser där man pratar om att man måste sluta flyga, som dessa människor. Så vi gjorde en helt digital konferens där 9 000 personer från 90 länder deltog digitalt utan att flyga. Vi hade topptalare med på videolänk från alla världsdelar i realtid och deltagarna kunde ställa frågor via internet.

Har du något knep på hur man når ut på sociala medier?

– Hårt jobb, man måste vara ihärdig. Framför allt måste man vara fokuserad, bara pratar om det man brinner för och kan något om. Då blir man en källa till information. Sedan behöver man helt enkelt göra det här ihärdigt och länge med fingertoppskänsla. Det handlar också om att man ska vara duktig på att bevaka vad andra skriver om, kunna sammanfatta det och föra det vidare. Så man måste vara duktig på nyhetsbevakning.

Hur mycket tid lägger du under en vecka på sociala medier?

– Oj,oj oj. Jag har precis installerat iPhones nya operativsystem där man kan se hur mycket tid man spenderar på sociala medier. Och jag vill inte riktigt se resultatet. Jag är alldeles för beroende av mobilen, så svaret på frågan är alldeles för mycket. Det handlar om många timmar per dag, och stunder då och då. Det är ett problem ska jag säga. Tillslut äter det upp en och det är väldigt stressande. Så tipset för alla som håller på med det här är att ha disciplinen att koppla ur – för det behöver man och jag är inte bra på det.

Vad finns det annars för fallgropar man ska undvika om man vill bli en influencer?

– Man ska inte tänka så mycket på att bli en influencer, man ska dela med sig av det man vill och om man sedan blir en influencer så är det bra – men man kommer aldrig bli det om det är det man fokuserar på.

– När man tittar på internet och hur delningsekonomin fungerar, så är det helt annorlunda jämfört med hur kapitalismen är uppbyggd. Kapitalism bygger på att man ska värna om sina egna intressen. Medan delningsekonomin som socialt nätverk handlar om att ju mer du hjälper andra, desto mer hjälper de dig. Du ska inte vara en egoist.

– Den kulturen är i dag helt allsmäktig på internet. Och jag tror att den attityden även kommer gälla i verkliga världen i framtiden. Många stora influencers blir väldigt glada om en person med få följare börjar säga snälla saker. Då hjälper influencern tillbaka och helt plötsligt har du en Goliat som hjälper en David. Man ska inte vara rädd för att integrera med folk som är stora på sociala medier, men man ska göra det för att man vill hjälpa till. Då kommer man få det tillbaka.

Kan du nämna tre influensers som du följer dagligen?

– Eric Holthaus, Pär Holmgren och Greta Thunberg.

Roligt att du nämner Greta Thunberg, för hon kom på andra plats till priset.

– Då blir jag ännu gladare för priset. Det hon gör är helt fantastiskt. Och det är ett lysande exempel på att det handlar om att hjälpa varandra. Jag hjälpte henne när hon inte var så stor på sociala medier och nu kan hon hjälpa mig då hon är mer känd än mig globalt, avslutar Ingmar Rentzhog.

Topp 4-listan Årets Miljöinfluencer 2018

1. Ingmar Rentzhog.Han är ordförande för Global Utmaning samt vd och grundare av förtaget och nätverket We Don’t Have Time. Han har en bakgrund inom finansiell kommunikation och har vigt sin tid åt att bekämpa klimatförändringarna.

Twitterkonto: @WeDontHaveTime0

2. Greta Thunberg. 15-åriga Greta klimatstrejade utanför Sveriges riksdag i 15 dagar, vilket har blivit omskrivet i internationella medier. Hon är dotter till operasångerskan och klimatdebattören Malena Ernman.

Twitterkonto:@GretaThunberg

3. Mattias Goldmann.Han är vd för den liberala tankesmedjan Fores sedan 2013. Han var tidigare vd för klimatkonsultfirman 2050 och talesperson för Gröna Bilister. Glodmann ären liberal debattör, lobbyist och en flitig twittrare.

Twitterkonto: @mattiasgoldmann

4. Heidi Andersson. Hon är skoglig hedersdoktor vid SLU och armbryterska samt har ett genuint engagemang för miljöfrågor. Tillsammans med maken Björn Ferry driver hon bloggen www.fossilfri.com med målet att bli fossilfria till år 2025.

Twitterkonto: @AnderssonHeidi

Personerna på listan rankas efter antalet nomineringar de fått till Miljö & Utvecklings pris Åres Miljöinfluencer.