Här är framtidens hållbarhetsproffs

Den 20 november firas alla finalister under högtidliga former på Stockholms stadshus och den 12 november tillkännages det vem som blir årets vinnare.

Finalisterna 2018 är:

Initiativ – Skolstrejk för klimatet – Greta Thunberg 15 år, Stockholm, Sverige

Tre veckor före det svenska valet i september började 15 åriga Greta Thunberg att skolstrejka för klimatet. Placerad bredvid Riksdagshuset i Stockholm höjde hon allmänhetens medvetenhet om klimatförändringar. Hennes protestaktion har uppmärksammats internationellt av bland annat The Guardian och BBC. Hennes initiativ har fortsatt efter valet med som lett till klimatstrejker på flera ställen runt om i Sverige, Norden, Europa och Australien.

Juryns motivering:

”Greta har med sin ”skolstrejk för klimatet” visat mer beslutsamhet, engagemang och styrka i kampen mot klimatförändringar och för mänsklighetens framtid, än de flesta vuxna och politiker gör. Gretas protest har inspirerat både barn och vuxna världen över och spridit sig till att bli en internationell rörelse samlat under hashtaggen #FridaysForFuture.”

Uppfinning/manick – Harvest – Maanasa Mendu, 15 år, Mason, USA

Maanasa Mendu är 15 år och kommer från Mason, USA. Hon har utvecklat en manick som på två olika sätt omvandlar energi. Uppfinningen heter HARVEST. Det är en energiomvandlare som använder effekten av energin i vind, nederbörd och sol i en smart och enkel bladformad design. När bladet är böjt av vind och nederbörd eller utsätts för solljus, producerar den en elektrisk laddning. Maanasa samarbetar med University of Cincinnati, har talat på TEDxVienna samt utsetts av Forbes 30 under 30 Energilista, och vunnit flertalet uppfinnartävlingar världen över.

Juryns motivering:

”Att som 15-åring tänka ut hur elektricitet kan bli tillgängligt för alla kräver ett visst mått av briljans, och det har Maanasa i massor! Hon har skapat Harvest, en produkt som kostar mindre än $5 att tillverka och som alstrar förnybar energi från sol, vind och vatten. En smart och enkel design tillgänglig för alla, med potential att förändra livet för många miljoner människor världen över!”

Projekt – Compola – Nikita Shulga och Sofia-Khrystyna, 13 år, Kiev, Ukraina

Nikita och Sofia-Khrystyna blev upprörda av att se all mat som slängdes och startade ett komposteringsprojekt som tar hand om skolmatsalars matavfall. Kompostering och återvinning har till stor del inte funnits i Ukraina. De samarbetar nu med landets utbildningsdepartement och har fått 200 skolor att börja kompostera matavfall, planen är att Ukrainas alla 17 500 skolor snart ska ha sopsortering och kompostering.

Juryns motivering:

”Kompostering och återvinning har inte funnits i Ukraina, och det krävs både mod och envishet att dra igång projekt från grunden, något som Nikita och Sofia är utrustade med. Tack vare ungdomarnas kompostprojekt Compola, lär sig nu barn i Ukrainas skolor att sopsortera och kompostera. Att se att något är fel och göra något åt det, att gå från ord till handling, det är precis vad Nikita och Sofia gjort!”

Initiativ – Kooperativ Eco-bank för barn – José Adolfo, 13 år, Arequipa, Peru

Josés ekobank omvandlar återvinning och miljömedvetenhet till en valuta som barn kan använda för att köpa produkter på banken eller som de kan byta in till riktiga pengar. Barnen kan starta egna bankkonton där de sätter in sitt insamlade avfall som de kan spara och sen ta ut i pengar. Idag finns det 10st utbildningscenter med över 3000 aktivt engagerade barn och ungdomar. Banken har uppmärksammats internationellt och José har mottagit flera miljöpriser. Banken innehar certifiering: Social Technology, år 2017, som beviljats av Bank of Brazil och Världsbanken.

Juryns motivering:

”Josés ekobank är ett lysande sätt att koppla ihop ekonomi och klimatpåverkan, både i tanke och praktik. Här kan barn betala och ta microlån med föremål som kan återvinnas. Det skapar ett system där konsumtion är ett lån som betalas tillbaka med återvinning och klimatmedvetenhet och där det är en investering att bry sig om miljön. Ett system som ger barnen både ekonomisk självständighet och makt att påverka klimatet. Den potentiella hävstången på det är fantastisk!”

Initiativ – 25 Voices against Deforestation, Colombia

25 ungdomar i åldrarna 12-17 år har lämnat in en stämningsansökan mot den Colombianska regeringen för att den inte gör tillräckligt för att skydda Amazonas regnskog. Därför tar ungdomarna regeringen till rättegång för att tvinga dem att stoppa förstörelsen av Amazonas och skydda framtida generations rättigheter. Detta har ökat allmänhetens kunskap om hur förhållandet mellan skogen och klimatförändringar hänger ihop. Folk har också kunnat stötta ungdomarnas initiativ på change.org med kampanjen: ”Låt oss helt stoppa avskogningen i den colombianska Amazon”, som fått över 32 261 stöd-signaturer.

Juryns motivering:

”Med imponerande kunskap och motivation att driva förändring och organisera sig, har 25 ungdomar i Colombia lyckats med ett tillsynes omöjligt uppdrag att motverka skövlingen av Amazonas. Genom att använda rättsväsendet och befintlig lagstiftning har de lyckats skydda regnskogen och därmed också sin egen framtid, på ett både intelligent och beundransvärt sätt.”

Läs mer om Children’s Climate Prize här.