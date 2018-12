Guide: Så gröna är bolånen

Gröna bolån finns nu i var och varannan bank. Det handlar om en ränterabatt till låntagare som skaffat bostäder som uppfyller kraven för gröna bolån. Men vad är ett grönt bolån? Det varierar mellan bankerna, även om likheterna är stora mellan de större aktörerna.

Gemensamt för Nordea, SEB, Swedbank och SBAB är att en energieffektiv bostad räknas som grön. Nischbanken Ekobanken är den enda av de banker Miljö & Utveckling tittat på som inte nöjer sig med energiprestanda utan kräver Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver. Både Svanen och Miljöbyggnad ställer en rad krav utöver energieffektivitet. Det kan handla om val av byggmaterial, ljusinsläpp, med mera.

Banken med lägst krav

Bland storbankerna är SBAB den som har lägst krav. Där accepteras energiklass C enligt Boverkets byggregler, vilket motsvarar normal energiprestanda för ett nybyggt hus idag. Energiklasserna är konstruerade så att de skärps i takt med byggreglerna. SEB förtydligar därför att man ställer krav enligt den nivå som gäller då banken fattar sitt beslut.

SEB – flest kriterier

Den bank som tar med flest olika certifieringssystem är SEB. Banken tar in både den brittiska certifieringen Breeam och den amerikanska Leed, som man i Sverige mest hittar på kommersiella fastigheter som kontorshus. SEB är också öppen för andra certifieringar, men vill då utvärdera dessa själv.

Miljö & Utveckling har inte fått svar på om bankerna kommer att kräva någon form av uppföljning. Certifieringssystemet Miljöbyggnad ställer krav på uppföljning efter några år, medan en energideklaration för småhus bara görs när ett hus ska säljas och inte nödvändigtvis säger något om en byggnads faktiska energianvändning under andra driftförhållanden, till exempel om en barnfamilj flyttar in i ett hus där det tidigare bodde en ensam person.

Ekobanken

Ekobanken erbjuder rabatt på låneräntan för Svanen-märkt hus eller lägenhet (även Miljöbyggnad Silver/Guld är grund för hållbarhetsrabatt). För att få en bedömning av hållbarhetsrabatten till sitt småskaliga ekologiska bygge måste man kontakta banken.

Nordea

Vad krävs för att få ett grönt bolån hos er?

– Alla kunder som bor i ett klimatsmart hus, som uppfyller våra krav, kan få det. Det spelar ingen roll om man redan tecknat bolån eller inte, säger Jenny Wickman, kommunikatör på Nordea.

De fastigheter som räknas som klimatsmarta hus enligt Nordea är:

• Energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering, eller

• Svanenmärkt hus, enligt Svanens miljömärkning, eller

• Guld- eller silvercertifierad Miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council

Nordea erbjuder 0,10 procentenheter rabatt på kundens aktuella boränta på bostadslån med bostaden som säkerhet. Rabatten gäller både för lån med 3-månadersränta och bundna räntor, övriga villkor är oförändrade.

SEB

Vad krävs för att få ett grönt bolån hos er?

– För att få ett grönt bolån ska du ha en bostadsrätt eller villa med energiklassificering A eller B enligt Boverkets klassning från 1 januari 2014. Detta framgår av bostadens energideklaration. I dag måste alla bostäder som säljs ha en energideklaration enligt svensk lag, säger Gabriel Lundström, hållbarhetsstrateg på SEB och fortsätter:

– Grönt bolån gäller även för bostadsrätter och villor som är certifierade av Svanen eller Green Building Council där vi godkänner Miljöbyggnad Guld eller Silver. Även certifierade Passivhus kvalificerar för grönt bolån. Om man ska köpa ny bostad kan man fråga mäklaren eller säljaren om bostaden lever upp till något av dessa kriterier.

Vilka fastigheter räknas som klimatsmarta hus?

– Vi räknar in de fastigheter som lever upp till kriterierna vi satt för gröna bolån. Förutom det jag nämnde ovan omfattar vår definition guldcertifiering enligt Leed, ”very good” enligt Breeam, eller en likvärdig certifiering där miljöfunktionen beräknats av SEB.

Swedbank

Vad krävs för att få ett grönt bolån hos er?

– Gröna bolånet vänder sig till kunder som bor i fastigheter vars energianvändning är i linje med Boverkets märkning enligt energiklass A eller B, Miljömärkning Sveriges Svanenmärkning, eller är ett Certifierat Passivhus enligt Passive House Institute (PIH), säger Anette Ringius, presskontakt på Swedbank.

Swedbank erbjuder ett avdrag på 0,10 procent på kundens aktuella boränta.

SBAB

Vad krävs för att få ett grönt bolån hos er?

– För att få rabatten om 0,10 respektive 0,05 procentenheter ska man bo i en villa med giltig energideklaration med energiklass A och B respektive C. Våra kunder som lever upp till kraven får rabatten per automatik och behöver inte ansöka om detta. Vi räknar med att införa grönt bolån även för lägenheter i bostadsrättsföreningar enligt ovan under oktober i år, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på SBAB.

SBAB är i dag den enda banken som aktivt går in och ändrar bolånen hos sina kunder – om de uppfyller kraven för grönt bolån. Hos de andra bankerna får låntagarna själv skicka in underlag för få ett grönt bolån.