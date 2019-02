Han går från Westander till Svenska Turistföreningen

– Jag vill hjälpa till att få fler människor att upptäcka Sverige hållbart. Att kunna kombinera mitt intresse för friluftsliv med STF:s engagemang för hållbar turism är en verklig dröm för mig, säger Daniel Skog, vikarierande hållbarhetsansvarig på STF.

Daniel kommer bland annat att leda arbetet med det så kallade hållbarhetslöftet där alla STF:s boenden i slutet av 2019 ska ha avgett ett löfte om att arbeta mer hållbart. Hållbarhetslöftet har redan i dag spikats upp på mer än hälften av STF:s boenden och omfattar bland annat energi, vatten och samhällsengagemang.

Har arbetat med nudging

– Daniels erfarenheter inom hållbarhet och kommunikation kommer att vara mycket värdefulla för oss och vi ser fram emot hans bidrag till STF:s hållbarhetsarbete, säger Magnus Ling, generalsekreterare STF.

Daniel Skog har tidigare arbetat med beteendepåverkande kommunikation och hållbarhet under många år för Malmö stad. På STF går han in som vikarie för Maria Lidberg under hennes föräldraledighet.