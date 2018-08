Ett par nya jeans eller dricksvatten i 10 år?

Visste du att 11 000 liter dricksvatten och 1,9 kilo kemikalier kan sparas om du köper jeans second hand? Ett par nyproducerade jeans motsvarar nämligen dricksvatten för en person i tio år.

Det populära materialet produceras ofta i länder där man brottas med konstanta svårigheter att få fram tillräckligt med rent vatten till invånarna.

Storkonsumerar jeans

– Till ett par jeans som inhandlas second hand går det inte åt något vatten alls, och eftersom svenskarna är storkonsumenter av jeans och köper miljontals par varje år är detta viktiga siffror som kan göra skillnad, säger Nina Adler, hållbarhetskommunikatör på Myrorna.

Det är förstås inte bara jeans som svenskarna bär hem i shoppingpåsarna. Svensken handlar mycket nytt i allmänhet, närmare bestämt 12,5 kilo nyproducerade kläder och hemtextilier per år, att jämföra med 0,9 kilo från second hand. Om alla bytte ut ett kilo nyproducerad textil mot ett kilo second hand det kommande året, skulle det innebära att vi sparade minst 8 100 liter rent vatten per person.

– Konsumenter vill handla medvetet och göra bra val. För att göra det behövs kunskap och därför uppmärksammar vi vattenfrågan. Det är viktigt att informera om vilken stor vattenbesparing man kan göra genom att handla sina jeans second hand, säger Nina Adler.

Som ett räkneexempel uppmanar hon konsumenter att gå hem och fundera på hur mycket vatten de faktiskt har i garderoben.

– Om man ställer den här typen av siffror i relation till sin egen garderob blir det ofta väldigt konkret och lättare att göra bra val. Vi vill därför uppmana konsumenter att räkna sina nyproducerade jeans och se hur mycket vatten det motsvarar. Fyra par jeans i garderoben motsvarar exempelvis 44 000 liter vatten, säger Nina Adler.