David Gilmour sålde gitarrer för 200 miljoner till förmån för klimatet

David Gilmour, sångare och gitarrist i Pink Floyd, har auktionerat ut totalt 120 instrument och andra föremål till förmån för klimatkampen och miljön. I ett inlägg på Facebook hänvisar han bland annat till Greta Thunbergs uttalande ”Either we choose to go on as a civilisation, or we don´t”. Valet är faktiskt så enkelt, skriver David Gilmour.

– Vi behöver en civiliserad värld för våra barnbarn och de som kommer efter dem, en värld där de här gitarrerna blir spelade på och sånger kan sjungas, säger David Gilmour, och avslutar med att spela ett stycke på akustisk gitarr.

2 000 budgivare

Resultatet av David Gilmours försäljning överträffade förväntningarna, enligt hans officiella hemsida. 2 000 budgivare från 66 länder slogs om utropen, och hans ”Black Strat”, en svart Fender Stratocaster, blev den dyraste gitarr som någonsin sålts på en auktion. Gitarren såldes till slut för 3,9 miljoner dollar (cirka 35 miljoner kronor). Gitarren användes bland annat vid inspelningen av Wish You Were Here.

Auktionen väckte stor uppmärksamhet och auktionshuset Christies, som skötte försäljningen, hade över 500 000 besökare på sin hemsida medan objekten visades där. Själva auktionen fick skjutas upp i en timme eftersom människor köade runt hela kvarteret.

Driver klimatfrågan i domstol

ClientEarth är en organisation som samlar in pengar för att driva bland annat klimatfrågan i domstol. Organisationen skriver på sin hemsida att man vunnit över den brittiska regeringen i frågan om ren luft, men är även engagerad i kemikaliefrågan och flera andra miljöfrågor.

Här kan du se auktionen.

