Anders Wijkman om den stora omvandlingen

Född 1944 i Stockholm

Ordförande för Fria Moderata Studentförbundet 1968–1970

Riksdagsledamot för Moderaterna 1971–1978

Generalsekreterare för Svenska Röda Korset 1978-1988

Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen 1989-1992

Generaldirektör Styrelsen för u-landsforskning, 1992-1995

1995-1998 Biträdande generalsekreterare och politisk direktör för UNDP

1999-2009 EU-parlamentariker för Kristdemokraterna

Aktuell: Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet.

Har tidigare skrivit Den stora förnekelsen, tillsammans med Johan Rockström. Den gavs ut år 2011.

Familj: fru, barn och barnbarn.